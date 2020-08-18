Окупанти від початку доби дотримуються "тиші" - штаб ООС

Від початку поточної доби у зоні відповідальності українських бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Про це, як передає Укрінформ, йдеться у повідомленні штабу ООС у Фейсбуці.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.

Фото: ООС