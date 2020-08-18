На Донбасі від початку доби - без обстрілів
Укрінформ
Від початку поточної доби до опівдня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, передає Укрінформ.
За словами речника, серед захисників немає бойових втрат і поранень. Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.
Фото: Міноборони