На Донбасі від початку доби - без обстрілів

Від початку поточної доби до опівдня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, передає Укрінформ.

За словами речника, серед захисників немає бойових втрат і поранень. Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.

Фото: Міноборони