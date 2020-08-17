Від початку доби на Донбасі - жодного обстрілу

Від початку доби 17 серпня, станом на 12.00, обстрілів з боку противника не зафіксували, на всіх ділянках фронту зберігається тиша.

Як передає Укрінформ, про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

Водночас він зауважив, що близько 9-ої ранку зафіксовано порушення домовленостей. Так, противник продовжив здійснювати інженерне обладнання позицій поблизу окупованої Ужівки у бік українських оборонців неподалік Водяного.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Як повідомляв Укрінформ, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня у цілому виконується четвертий тиждень поспіль.

З 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.

Фото: mil.gov.ua