Лікар розповів про стан пораненого внаслідок підриву на вибухівці бійця ООС

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім І. Мечникова рятують тяжкопораненого бійця з Миколаєва.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім І. Мечникова Сергій Риженко, передає Укрінформ.

“Стан вкрай тяжкий. Відкрита черепно-мозкова травма. Десятки осколків прошили тіло. Один з них пошкодив праве око. Безліч осколків у голові, обличчі, шиї, грудній клітці, передній черевній стінці, в кінцівках. Переломи пальців рук і ніг, термічні опіки голови, обличчя, правої руки”, - описав поранення бійця головлікар.

За словами Риженка, пораненому 37 років, він родом з Миколаєва. Поранення військовик зазнав під час підриву автомобіля на протитанковій міні.

Наразі його прямо з реанімаційного залу подали в операційну. Стан пораненого стабілізовано.

“Офтальмологам вдалося врятувати праве око. Попереду тривале лікування в Мечникова. Віримо, що виживе”, - написав Риженко.

Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил. Один із них загинув, другий зазнав поранення.