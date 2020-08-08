Окупанти здійснили три вогневі провокації на Донбасі

Від початку доби Об'єднані сили зафіксували три вогневі провокації з боку збройних формувань РФ, бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному зведенні Міноборони.

"Від початку поточної доби до опівдня збройні формування Російської Федерації тричі вдалися до вогневих провокацій, вранці здійснивши по одному пострілу з автоматичних гранатометів в районах Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомета — біля населеного пункту Шуми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь у відповідь українські військові не відкривали. Бойових втрат і поранень у лавах ЗСУ немає.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню відповідно до домовленостей Тристоронньої контактної групи.

Фото: МОУ