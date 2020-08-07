Окупанти з початку доби двічі порушили "тишу" на Донбасі
Укрінформ
Від початку доби, 7 серпня, збройними формуваннями Російської Федерації 2 рази порушено режим припинення вогню.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Ворожі провокації зі стрілецької зброї відмічено у районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомета – біля Шумів", - йдеться у повідомленні.
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
6 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Фото: mil.gov.ua