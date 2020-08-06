На Донбасі з початку доби – жодного обстрілу
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
За його словами, від початку поточної доби порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ станом на 12.00 не зафіксовано.
Гуцуляк також нагадав, що напередодні, 5 серпня, збройні формування РФ порушили режим тиші в районі н.п. Шуми. Вночі, з напрямку від Шахти 6-7 окупованої Горлівки противник здійснив два постріли з підствольного гранатомета (ГП-25). Через те, що ворожі постріли були неприцільні, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Речник також наголосив, що згідно з розпорядженням командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, у разі створення противником загрози життю особового складу та мирних мешканців у районі проведення ООС, відповідь Збройних Сил України буде миттєвою і рішучою.
З 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.
Фото: МОУ