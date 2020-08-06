На Донбасі з початку доби – жодного обстрілу

Російські окупаційні війська від початку поточної доби не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, від початку поточної доби порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ станом на 12.00 не зафіксовано.

Гуцуляк також нагадав, що напередодні, 5 серпня, збройні формування РФ порушили режим тиші в районі н.п. Шуми. Вночі, з напрямку від Шахти 6-7 окупованої Горлівки противник здійснив два постріли з підствольного гранатомета (ГП-25). Через те, що ворожі постріли були неприцільні, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Речник також наголосив, що згідно з розпорядженням командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, у разі створення противником загрози життю особового складу та мирних мешканців у районі проведення ООС, відповідь Збройних Сил України буде миттєвою і рішучою.

З 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.

Фото: МОУ