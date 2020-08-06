Окупанти один раз порушили "тишу" біля Шумів

5 серпня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили проголошений режим припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Ворожу провокацію з підствольного гранатомету відмічено у районі населеного пункту Шуми. Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника», - йдеться у повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Фото: МОУ