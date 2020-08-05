На Донбасі від початку доби - один ворожий обстріл з гранатомета

Російські окупаційні війська від початку доби 5 серпня один раз відкривали вогонь поблизу населеного пункту Шуми.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.

“Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 1 обстріл з боку противника. Зокрема, посеред ночі поодинокі постріли з підствольного гранатомета ворог здійснив біля Шумів. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Фото: Міноборони