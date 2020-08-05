Мар’їнка відзначає шосту річницю звільнення від російських окупантів

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Мар’їнка урочисто відзначає шосту річницю визволення від російської окупації… Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих захисників міста та поклали квіти до меморіалу, встановленому на честь українських воїнів», - йдеться у повідомленні.

Мар’їнка урочисто відзначає шосту річницю визволення від російської окупації / Фото: dn.gov.ua

Заступник командира 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади з морально-психологічного забезпечення підполковник Ярослав Калашник зазначив, що шість років тому українські війська зачиcтили місто від проросійських найманців та підкреслив, що жоден злочин окупантів не залишиться без покарання.

«Тоді ми брали участь в операції, і зараз захищаємо місто. На превеликий жаль, на околицях досі йде війна. Наразі ми виконуємо наказ Президента та дотримуємось режиму тиші. Проте бойовики не виконують домовленості, тому ми продовжуємо стійко боронити українську землю. Слава і честь захисникам, волонтерам, патріотам і добровольцям. Слава Україні!», - наголосив він.

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Захисників, мешканців та гостей міста привітав і заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, побажавши усім мирного неба над головою.

«У цей день не можу не згадати наших захисників, які поклали свої життя за те, щоб ми сьогодні знаходились у цьому вільному місті, щоб наша країна була незалежною, щоб наші діти та онуки ніколи не знали що таке війна», - сказав Філашкін.

В ОДА нагадали, що у звільненні міста у 2014 році взяли участь підрозділи Збройних сил України, добровольчі батальйони «Азов», «Шахтарськ», «Січеслав» та інші формування.