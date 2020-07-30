Авдіївка відзначила шосту річницю визволення міста від російських окупантів

В Авдіївці урочисто, з підняттям прапорів українських військових підрозділів, відзначили шосту річницю визволення міста від російських окупантів.

Про це 30 липня повідомляється на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Авдіївка урочисто відзначила шосту річницю визволення міста від російських окупантів», - йдеться у повідомленні.

Біля пам’ятного знаку на Промзоні, присвяченому воїнам, які загинули під час оборони Авдіївки, церемонію урочистого підняття прапорів військових підрозділів, що захищають державу, провів командир оперативно-тактичного угруповання «Схід» генерал-майор Андрій Соколов. Саме за його ініціативи 19 вересня 2017 року під Авдіївкою було встановлено та урочисто відкрито цей пам’ятний знак.

На знак пошани жителі та керівництво міста поклали квіти.

В урочистому заході «Авдіївка - перша лінія боротьби за незалежність України» взяли участь заступник командувача операції Об’єднаних сил полковник Євген Коваленко, заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, керівник військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Віталій Барабаш, військовослужбовці, представники органів влади, громадських організацій.

Шість років тому військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої механізованої бригади разом із бійцями ДУК «Правий сектор» звільнили місто Авдіївку, яке утримувалося проросійськими бойовиками з квітня 2014 року. Заступник голови Донецької облдержадміністрації Філашкін нагадав, що завдяки блискучій військовій операції місто було звільнено від російської окупації без людських втрат.

Фото: dn.gov.ua