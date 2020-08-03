Сили ООС проігнорували провокацію окупантів біля Південного

Станом на 12.00 3 серпня українські військові зафіксували один факт порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ поблизу населеного пункту Південне.

Як передає Укрінформ, цю інформацію повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

За його словами, противник здійснив один провокаційний постріл зі станкового протитанкового гранатомета о 06.18. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат у лавах Об’єднаних сил від початку 3 серпня немає.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника та у разі виникнення загрози особовому складу Об'єднаних сил.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 серпня у Збройних Силах України 217 хворих на COVID-19. За останню добу виявлено один новий випадок.

Фото: Міноборони