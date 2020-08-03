З початку доби на Донбасі - "тиша"

Від початку доби 3 серпня на ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штаба ООС.

Згідно з повідомленням, станом на 07.00 3 серпня порушень режиму перемир’я з боку бойовиків не зафіксовано. Втрат у лавах українських військ немає.

Минулої доби було здійснено два провокативних постріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомета поблизу населеного пункту Південне. А вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки.

Українські військові на провокативні дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

Фото: Міноборони