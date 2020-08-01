Прикордонники отримали нові штурмові гвинтівки, що замінять АК

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ДПСУ у Facebook.

«10-ий окремий загін оперативного реагування «ДОЗОР» отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56×45 мм. Це найбільш поширений калібр зброї в країнах Північноатлантичного Альянсу. Планується, що UAR-15 повністю замінить автомат Калашникова», - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в ДПСУ, гвинтівка має модульне компонування, верхня частина ствольної коробки та цівка мають напрямні типу Пікатіні для установки прицільних пристосувань та інших тактичних аксесуарів.

У цій моделі застосована газова система "CARBINE" з регульованим газовим блоком, що забезпечує плавну роботу автоматики.

Модульна конструкція дозволяє легко робити заміну всіляких компонентів: прикладу, цівки, пістолетної рукоятки та іншого навісного приладдя, тим самим налаштовуючи гвинтівку для зручності в експлуатації.

Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних та американських комплектуючих. Зокрема, ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить кучність стрільби, виготовлені в США в компанії Daniel Defense.

Фото: ДПСУ