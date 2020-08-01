Прикордонники отримали нові штурмові гвинтівки, що замінять АК

Прикордонники отримали нові штурмові гвинтівки, що замінять АК

Фото, відео
Укрінформ
Державна прикордонна служба України отримала нові штурмові гвинтівки для озброєння спецпризначенців. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ДПСУ у Facebook.

«10-ий окремий загін оперативного реагування «ДОЗОР» отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56×45 мм. Це найбільш поширений калібр зброї в країнах Північноатлантичного Альянсу. Планується, що UAR-15 повністю замінить автомат Калашникова», - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в ДПСУ, гвинтівка має модульне компонування, верхня частина ствольної коробки та цівка мають напрямні типу Пікатіні для установки прицільних пристосувань та інших тактичних аксесуарів.

У цій моделі застосована газова система "CARBINE" з регульованим газовим блоком, що забезпечує плавну роботу автоматики.

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Модульна конструкція дозволяє легко робити заміну всіляких компонентів: прикладу, цівки, пістолетної рукоятки та іншого навісного приладдя, тим самим налаштовуючи гвинтівку для зручності в експлуатації.

Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних та американських комплектуючих. Зокрема, ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить кучність стрільби, виготовлені в США в компанії Daniel Defense.

Фото: ДПСУ

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