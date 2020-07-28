Українському війську передали відновлені танки "Булат"

Харківський завод імені Малишева" передав для потреб Збройних сил України чергову партію із двох відремонтованих і модернізованих танків БМ "Булат".

Про це повідомляє пресслужба концерну "Укроборонпром".

"ДП "Завод імені Малишева", що входить до складу ДП "Укроборонпром", відвантажив замовнику чергову партію з двох відремонтованих і модернізованих танків БМ "Булат". Таким чином, станом на липень 2020 року 50% державного контракту виконано підприємством з дотриманням обумовлених строків", - йдеться в повідомленні.

За словами гендиректора заводу ім. Малишева Василя Криласа, фахівці не лише провели заводський ремонт машин за технічним станом, але й встановили сучасне обладнання з покращеними характеристиками. Завдяки новій радіостанції та сучасним засобам навігації українські військові зможуть зручніше і оперативніше здійснювати координацію дій і зв’язок між екіпажем та командуванням, а сучасні прилади прицілювання та спостереження дадуть змогу краще контролювати ситуацію, зокрема, в нічний час доби.

Як повідомили в пресслужбі, відновлені "Булати" успішно пройшли усі необхідні полігонні випробування. Зокрема, бойові машини здолали відстань у 100 кілометрів, продемонструвавши відмінну роботу під час руху, показали гідні результати стрільб та інших полігонних тестувань. Після приймально-здавальних випробувань оновлену техніку передано Міністерству оборони України.

Як повідомлялося, державне підприємство "Завод ім. В.О. Малишева" (м. Харків) спеціалізується на виробництві та модернізації важкої і легкої бронетехніки для Міністерства оборони України та іноземних замовників. Серед основної продукції та послуг підприємства - БМ "Оплот", модернізація танка Т-64 до виду БМ "Булат", бронетранспортери БТР-3, БТР-4, модернізація бронетранспортерів БТР-50.

БМ "Булат" – основний бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина – глибока модернізація танка Т-64Б. Протягом останніх чотирьох років на заводі імені Малишева відремонтували після пошкоджень у зоні ведення бойових дій на сході держави та передали до українського війська понад півсотні БМ "Булат".

Фото: Укроборонпром