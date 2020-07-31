До Києва на лікування евакуювали літаком трьох військових

3 1 липня з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону здійснено планову медичну евакуацію.

Поранений та двоє хворих військовослужбовців проходили лікування у Харкові, де військові лікарі стабілізували їх стан та підготували військових до наступного етапу лікування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Військово-транспортним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 «Віта» один поранений та двоє хворих військовослужбовців прибули до військового майданчика аеродрому Бориспіль, а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного Військово-медичного клінічного центру «ГВКГ», розташованого у місті Київ», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, наразі українські воїни розміщені у профільних відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час вони забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації.

За словами військових медиків стан здоров’я пацієнтів задовільний, повідомили в пресслужбі.

Фото: МОУ