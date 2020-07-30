Окупанти обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ під Новотошківським

За минулу добу на Донбасі зафіксували один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Новолуганське.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.

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Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Від початку вступу в силу режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня, поранених та загиблих воїнів зі складу Об’єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони виконують свої завдання за призначенням.