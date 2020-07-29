На Донбасі з початку доби — жодного обстрілу

Від початку доби 29 липня російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«За наявною інформацією, станом на 12 годину поточної доби, фактів порушення режиму припинення вогню не було. Наші підрозділи продовжують надійно утримувати лінію оборони та у разі загрози життю і здоров’ю військовослужбовців готові надати адекватну відповідь», - повідомив речник, нагадавши, що 28 липня в районі населеного пункту Шуми було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета. Обстріл не був прицільним та мав провокативний характер, тому вогонь у відповідь українські військові не відкривали.

Крім того, за словами Шаравари, військові медики, задіяні до проведення операції, продовжують надавати медичну допомогу мешканцям, які проживають у населених пунктах поблизу лінії розмежування. За інформацією штабу ООС, по допомогу до військового медичного персоналу щоденно звертається близько 100 людей із населених пунктів Донбасу.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного та всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.

Фото: МОУ