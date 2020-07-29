Канада уважно стежить за дотриманням «тиші» на Донбасі - МЗС

Канада уважно стежить за дотриманням домовленостей стосовно припинення вогню на сході України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Твіттер.

“Канада уважно стежить за втіленням режиму припинення вогню у східній Україні та відзначає Україну за її постійні зусилля у просуванні мирного процесу”, - наголосили у МЗС.

У відомстві також закликали Росію “упевнитися в тому, що збройні формування дотримуються взятих зобов’язань”. “Всеохопне припинення вогню дуже важливе”, - зауважується у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі мав встановитися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.