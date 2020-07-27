Повітряні сили ЗСУ придбають тренажери для підготовки фахівців зенітно-ракетних комплексів

Для навчально-тренувальної бази Повітряних сил ЗСУ придбають за майже 11 мільйонів гривень тренажери для підготовки фахівців обслуги зенітних ракетних комплексів.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

"Відповідно до договору, навчально-тренувальна база Повітряних сил поповниться тренажерами для зенітних ракетних комплексів "Бук-М1" та С-300П. Зокрема, йдеться про два мультимедійні комплекси для навчання обслуг самохідної вогневої установки 9А310М1, комплекси пункту бойового управління 9С470М1, моделювання бойової обстановки та відтворення єдиного інформаційного простору зенітного ракетного дивізіону "Бук М-1", комплексу для підготовки обслуг апаратного контейнера Ф2К ЗРК С-300П, а також відповідне програмне забезпечення для всіх вищезгаданих тренажерів", - йдеться у повідомленні.

Уже невдовзі ця техніка надійде до навчально-тренувального центру зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. Як зазначається, тренажери дають можливість якісно та в більш стислі терміни готувати фахівців ЗРВ до бойових стрільб і водночас зекономити бюджетні кошти.

Перемогу в тендері на постачання тренажерів здобуло ТОВ "Конструкторське бюро "Логіка", що входить до складу ГС "Ліга оборонних підприємств України". Вартість угоди становить майже 11 мільйонів гривень.

Фото: mil.gov.ua