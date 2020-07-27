Канал Сіверський Донець-Донбас поновив роботу після обстрілу

Канал Сіверський Донець-Донбас після ремонту пошкоджень унаслідок обстрілу російськими окупантами двох магістральних водоводів запущено в роботу.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».

«Закінчено ремонтно-відновлювальні роботи на двох магістральних водоводах каналу Сіверський Донець-Донбас, які були пошкоджені унаслідок обстрілу, в районі селища Шуми», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що попри те, що фахівці Регіонального управління з експлуатації каналу оперативно зупинили подачу води після пошкодження водогонів, можливість під'їхати до місця виконання ремонту з'явилася тільки після того, як був засипаний щебенем котлован з водою. Для цього треба було 400 тонн щебеню.

Під час робіт, які тривали з 23 по 26 липня, на водогін діаметром 2300 мм було накладено металеві сегменти на пробоїни розмірами 3,4Х1,7 метра, 1,5х1,5 м, 1Х1,3 м. Також були заварені отвори розмірами від 15 мм до 200Х200 мм.

На водогін діаметром 2100 мм наклали сегменти розмірами 3х3 і 1,5х1,5 метра.

Наразі дві нитки магістральних водогонів запущені в роботу.

На третій нитці діаметром 2300 мм ремонтні роботи будуть продовжені.

Як повідомляв Укрінформ, канал Сіверський Донець - Донбас - штучний канал у Донецькій області України, побудований в кінці 50-х років XX століття. Це водопостачальний канал енергетичного типу (переміщення води забезпечується за допомогою насосних станцій).

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Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» створено в 1930 році у зв'язку з великим дефіцитом водних ресурсів на Донбасі. Централізована подача води здійснюється на відстань 270 км від річки Сіверський Донець каналом Сіверський Донець-Донбас і далі Південнодонбаським водогоном до Маріуполя.

КП «Вода Донбасу» надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення - споживачам 79 міст і селищ Донецького регіону.

Протягом 2014 і 2015 років через пошкодження під час обстрілів канал Сіверський Донець - Донбас неодноразово був зупинений на ділянках 3 та 4 підйомів.

Фото: www.donvoda.com