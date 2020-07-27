У Сухопутних військах ЗСУ виявили вже 249 випадків COVID-19

У Сухопутних військах Збройних Сил України за час пандемії зафіксовано 249 випадків захворювання на COVID-19, 187 військових вже одужали.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"Станом на 27 липня у Сухопутних Військах Збройних Сил України всього за час пандемії зафіксовано 249 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. З цього числа 187 осіб одужали, 59 перебувають на ізоляції, у тому числі на самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

За весь час пандемії зафіксовано три летальні випадки від коронавірусу, про які вже повідомляли представники Командування медичних сил.

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Як повідомлялось, на 27 липня в Україні кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 складає 65 656, з них: летальних – 1616, одужало – 36 122 осіб. За добу зафіксовано 807 нових випадків захворювання. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР.