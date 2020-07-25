З початку доби окупанти тричі порушили “тишу”, гатили з танкового гранатомета

Від початку доби станом на 12.00 російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню тричі.

Про це сказав під час брифінгу речник Міністерства оборони Максим Праута, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню тричі. На Луганському напрямку близько 10:30 ворог здійснив три постріли з танкового гранатомета у бік наших позицій неподалік Причепилівки. На Донецькому напрямку на світанку противник з мінометів калібру 82 мм обстріляв захисників Опитного, а біля Водяного застосував ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети", - сказав Праута.

З його слів, попередньо втрат серед українських захисників з початку доби немає.

Фото: mil.gov.ua