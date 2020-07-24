Окупанти тричі обстріляли підступи до Старогнатівки, втрат немає

Станом на 17.00 п'ятниці російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"24 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог тричі відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників неподалік Старогнатівки. На цій ділянці фронту загарбники відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів українські воїни припинили ворожі обстріли.

За поточну добу внаслідок обстрілів противника втрат серед українських захисників немає.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.