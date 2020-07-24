Окупанти здійснили три прицільні обстріли позицій ЗСУ на Донбасі

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник міністерства Дмитро Гуцуляк.

"Тричі під ворожим вогнем перебували наші оборонці Старогнатівки. Тут російсько-окупаційні війська щоразу вели обстріли з мінометів. Також застосовували гранатомети й стрілецьке озброєння та БМП. Загалом вночі та зранку окупанти випустили 28 мін переважно 120-го калібру", - сказав він.

За наявною інформацією, втрат від початку доби внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових немає.

Втрати окупантів уточнюються.