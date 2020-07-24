Окупанти здійснили три прицільні обстріли позицій ЗСУ на Донбасі
Укрінформ
Від початку доби 24 липня російські окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил, при цьому застосовували важке озброєння.
Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник міністерства Дмитро Гуцуляк.
"Тричі під ворожим вогнем перебували наші оборонці Старогнатівки. Тут російсько-окупаційні війська щоразу вели обстріли з мінометів. Також застосовували гранатомети й стрілецьке озброєння та БМП. Загалом вночі та зранку окупанти випустили 28 мін переважно 120-го калібру", - сказав він.
За наявною інформацією, втрат від початку доби внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових немає.
Втрати окупантів уточнюються.