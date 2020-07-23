Окупанти 15 разів порушили "тишу", поранені четверо військових

За минулу добу окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

«22 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Майорська противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та випустив у бік позицій наших оборонців 25 мін. Поблизу Хутору Вільний агресор задіяв гранатомети різних систем, а біля Кримського – озброєння БМП та великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів у передмісті Мар’їнки. З цього ж озброєння ворог обстрілював і українських захисників неподалік населених пунктів Лебединське, Водяне, Пищевик, Старогнатівка і Талаківка. По оборонцях Богданівки російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Надвечір, на цій ділянці фронту, противник також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, четверо українських військовослужбовців отримали поранення. Їх евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів.

Для придушення вогневих засобів противника бійці ООС оперативно застосували штатне озброєння. Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність.

Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських захисників немає.