Окупанти обстріляли позиції ООС біля Пищевика, поранений український боєць

Окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Пищевика, один український військовий поранений.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Біля населеного пункту Пищевик противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення", - зазначається у повідомленні.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Стан здоров’я – задовільний.

Таким чином, загалом від початку доби 22 липня троє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів.

Фото: Міноборони