Окупанти обстріляли позиції ООС біля Пищевика, поранений український боєць

Окупанти обстріляли позиції ООС біля Пищевика, поранений український боєць

Укрінформ
Окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Пищевика, один український військовий поранений.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Біля населеного пункту Пищевик противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення", - зазначається у повідомленні.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Стан здоров’я – задовільний.

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Таким чином, загалом від початку доби 22 липня троє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів.

Фото: Міноборони

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