Окупанти обстріляли позиції ООС біля Пищевика, поранений український боєць
Укрінформ
Окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Пищевика, один український військовий поранений.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Біля населеного пункту Пищевик противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення", - зазначається у повідомленні.
Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
Стан здоров’я – задовільний.
Таким чином, загалом від початку доби 22 липня троє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів.
Фото: Міноборони