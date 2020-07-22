На Донбасі від початку доби - шість ворожих обстрілів, поранені двоє бійців ЗСУ

Станом на 17.00 22 липня російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, двоє українських військових поранені.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"22 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог на світанку вів вогонь з мінометів калібру 120 мм по наших позиціях поблизу Майорська. Із гранатометів та кулеметів загарбники обстріляли опорні пункти українських оборонців біля Хутора Вільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік Мар’їнки та Лебединського. Проти оборонців населеного пункту Богданівка збройні формування РФ застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано допомогу лікарів.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.