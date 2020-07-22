Окупанти скинули з безпілотника снаряд на українських військових біля Богданівки

Російські окупаційні війська від початку доби шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, застосувавши важке озброєння та скинувши з безпілотника осколковий боєприпас ВОГ-25.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил. Поблизу Майорська нашими захисниками зафіксовано розриви 25 ворожих мін 120-го калібру», - поінформував речник.

Крім того, за словами Гуцуляка, з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння противник розпочинав бойові дії в районах населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Хутір Вільний. Після 10.20 в районі Богданівки окупанти скинули з безпілотного літального апарату гранатометний постріл ВОГ-25 та вели обстріл зі стрілецької зброї.

Наразі втрат серед українських військових немає.

Об’єднані сили вели адекватні оборонні дії, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються, повідомив Гуцуляк.