Окупанти дають добро на перетин лінії розмежування лише в "особливі дні" - ДПСУ

Українська сторона забезпечує пропуск громадян через КПВВ на тимчасово окуповані території, однак попереджає про можливе блокування з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

“Державна прикордонна служба надає можливість переміщення через КПВВ “Станиця Луганська”, “Мар’їнка”, “Новотроїцьке”, аби у визначений час забезпечити пропуск осіб, які мають нагальну потребу поїздки.

Втім, штаб ООС отримав інформацію від тристоронньої контактної групи про те, що російсько-окупаційні війська надають дозволи на перетин лінії розмежування в напрямку ТОТУ не всім громадянам і лише у визначені бойовиками дні”, - йдеться у повідомленні

Держприкордонслужба інформує про блокування збройними формуваннями РФ пропуску і можливі ризики при перетинанні лінії розмежування на виїзд до ТОТУ. Наразі прикордонники та правозахисні організації проводять роз’яснювальну роботу з цивільними особами.

КПВВ “Новотроїцьке” продовжує функціонувати в штатному режимі щоденно з 07:00 до 20:00.

Станом на 12:00 сьогодні через КПВВ “Новотроїцьке” до ТОТУ попрямували 92 особи і 5 транспортних засобів. До контрольованої території України – 39 осіб та 3 транспортних засоби.

Через “Станицю Луганську” на вихід до ТОТУ прослідували 300 осіб, в бік контрольованої Україною території – 329 осіб.

Фото: ДПСУ