Окупанти вирішили пропускатти людей через КПВВ по списках - штаб ООС

Командування операції Об'єднаних сил попереджає людей, які планують поїздки з перетином лінії розмежування на Донбасі, що збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Від тристоронньої контактної групи отримано інформацію, що російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через КПВВ по списках. У зв’язку з цим інформуємо про те, що збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування, спираючись на дані списків. Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим пресцентр інформує, що керівництво ООС, в тому числі й Державної прикордонної служби, відкриті до здійснення пропускних операцій та в умовах карантину надає можливість переміщення через КПВВ «Станиця Луганська», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» у визначений час.

Як повідомлялося, 17 липня Держприкордонслужба України інформувала, що бойовики пропускають повільно і невеликими партіями осіб, які прямують з тимчасово окупованої території України. Мають місце непоодинокі випадки, коли подорожуючі в очікуванні на пропуск залишаються у «сірій зоні» перед блокпостом бойовиків на ніч, що несе додаткові ризики життю та здоров’ю громадян.