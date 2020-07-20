У Чорному морі стартували українсько-американські навчання Sea Breeze

В акваторії Чорного моря стартували ювілейні, двадцяті, українсько-американські навчання Sea Breeze, які через коронавірус обмежаться лише морською фазою із залученням авіації.

Про це йдеться у повідомленні інформагентства Арміяінформ.

"Цьогорічні українсько-американські навчання Sea Breeze розгортатимуться в акваторії Чорного моря без контакту особового складу. Передбачається, що в процесі навчань у морі кораблі країн-учасниць здійснюватимуть спільні тактичні маневрування, тренуватимуться з організації зв’язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу. Екіпажі кораблів та катерів відпрацюють питання взаємодії з тактичною та морською авіацією, проведуть низку навчань з протиповітряної, протикорабельної і протикатерної оборони на переході морем, відпрацюють завдання операцій з морського перехоплення та огляду судна-порушника. Крім того, виконають завдання з посилення охорони і оборони важливих об’єктів морської інфраструктури", - зазначається в повідомленні.

За словами командувача Військово-морських сил України контрадмірала Олексія Неїжпапи, основне призначення Sea Breeze – це підтримання стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні. Тому головним завданням для морського компонента навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, що направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні.

За задумом Командування національного військового флоту під час навчань корабельно-катерні тактичні групи українських ВМС мають набути необхідного рівня взаємосумісності, бойових та оперативних спроможностей діяти у взаємодії з кораблями Альянсу.

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Важливим випробуванням для військових моряків стане виконання бойових вправ артилерійських стрільб по морських і повітряних цілях, а також проведення навчань з боротьби за живучість та порятунку екіпажу корабля, що зазнав лиха в морі.

Міжнародні навчання триватимуть сім днів. У навчаннях запланована участь ракетного есмінця типу "Арлі Берк" USS Porter і патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США, а також кораблів постійної військово-морської групи НАТО, які вже прибули у Чорне море.

У Чорному морі стартували українсько-американські навчання «Сі Бриз» / Фото: armyinform

Усього до Sea Breeze-2020 планується залучити близько 2 тисяч осіб із дев’яти країн, зокрема понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. Загалом у навчаннях, окрім України і США, візьмуть участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Командувач 6-го Флоту ВМС США віцеадмірал Юджин Блек підкреслив, що навчання Sea Breeze є реальною демонстрацією рішучості США щодо колективного захисту Європи.