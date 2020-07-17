Немає підтверджень, що окупанти передали тіло військового медика - штаб ООС
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Після нелегких перемовин української сторони СЦКК через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ нарешті було досягнуто домовленість – на КПВВ «Мар’їнка» на підконтрольну уряду України територію було передано тіло людини. Підтверджень того, що це – військовий медик, який загинув 13 липня поблизу села Зайцеве, немає», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі триває транспортування тіла до місця проведення експертизи ДНК.
Як повідомлялося, 13 липня незаконні збройні формування РФ на Донбасі обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування.
Прокуратура розслідує обстріл медперсоналу під час евакуації тіла загиблого як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.
16 липня за ініціативи української сторони від СММ ОБСЄ були отримані гарантії режиму «Тиша» для пошуку третього військовослужбовця, який зазнав поранень біля Зайцевого. Пошукова операція мала розпочатись вчора о 12.00.
17 липня українська сторона СЦКК заявила, що російські окупанти вже третій день поспіль не дають українській стороні проводити пошук пораненого українського військовослужбовця, який досі перебуває в «сірій зоні» в районі селища Зайцеве.