Немає підтверджень, що окупанти передали тіло військового медика - штаб ООС

Немає підтверджень, що окупанти передали тіло військового медика - штаб ООС

Укрінформ
На КПВВ «Мар’їнка», що на Донеччині, на підконтрольну уряду України територію передали неідентифіковане тіло людини.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Після нелегких перемовин української сторони СЦКК через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ нарешті було досягнуто домовленість – на КПВВ «Мар’їнка» на підконтрольну уряду України територію було передано тіло людини. Підтверджень того, що це – військовий медик, який загинув 13 липня поблизу села Зайцеве, немає», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі триває транспортування тіла до місця проведення експертизи ДНК.

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Як повідомлялося, 13 липня незаконні збройні формування РФ на Донбасі обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування.

Прокуратура розслідує обстріл медперсоналу під час евакуації тіла загиблого як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

16 липня за ініціативи української сторони від СММ ОБСЄ були отримані гарантії режиму «Тиша» для пошуку третього військовослужбовця, який зазнав поранень біля Зайцевого. Пошукова операція мала розпочатись вчора о 12.00.

17 липня українська сторона СЦКК заявила, що російські окупанти вже третій день поспіль не дають українській стороні проводити пошук пораненого українського військовослужбовця, який досі перебуває в «сірій зоні» в районі селища Зайцеве.

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