Під Водяним бійці ООС зупинили ворожий обстріл вогнем у відповідь

Російські окупаційні війська від початку доби 17 липня один раз відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілу ніхто з українських захисників не постраждав.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута. «Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 1 раз, зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілявши опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Водяного, що на Донецькому напрямку. Попередньо, втрат внаслідок обстрілу серед українських захисників немає», - повідомив речник. Читайте також: Окупанти передали Україні тіло загиблого під Зайцевим медика За словами Праути, українські військові припинили обстріл, ефективно застосувавши станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Втрати ворога наразі уточнюються. Фото: Міноборони