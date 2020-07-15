На Донбасі - шість порушень “тиші", окупанти стріляють із 120-мм мінометів

Російські окупаційні війська сьогодні станом на 17.00 шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Наразі втрат в лавах ЗСУ немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«15 липня незаконні збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На дії противника, які несли загрозу життю і здоров’ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А поблизу Талаківки – ще й з мінометів 120-го калібру. По оборонцях Гнутового противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поруч з Новолуганським, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», агресор обстрілював українських захисників з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях агресора змушували його відмовитися від продовження обстрілів. Втрати противника уточнюються.

В штабі також повідомили, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.