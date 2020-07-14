Обстріл окупантами медиків: прокуратура відкрила справу і заявляє про віроломство РФ

У Донецькій області прокуратура розпочала розслідування обстрілу медперсоналу під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«Прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, прокурори встановили, що 13 липня під час спроби евакуації тіла загиблого командира розвідувального взводу, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу села Зайцеве Бахмутського району області, представники НЗФ РФ здійснили обстріл з великокаліберної стрілецької зброї військовослужбовців, які мали маркування медперсоналу.

«Для евакуації тіла військовослужбовця було погоджено режим тиші. Водночас представники незаконних збройних формувань РФ, надаючи обіцянки припинення вогню, переслідували мету здійснення нападу на медичний персонал. Внаслідок обстрілу вбито сержанта-старшого бойового медика десантно-штурмової роти, а заступник начальника штабу отримав травми середньої тяжкості», - поінформували у ОГП.

Таким чином, прокурори вбачають в діях представників НЗФ РФ ознаки віроломства, що прямо заборонено статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

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Наголошується, що це третій зареєстрований факт віроломства після Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту.

«Наразі тіла загиблих досі перебувають на полі бою, оскільки представники збройних формувань, контрольованих країною-окупантом, не гарантують припинення вогню», - зазначили у відомстві.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 13 липня на Донбасі при евакуації тіла загиблого українського бійця окупанти вбили військового медика.