Спостерігачі ОБСЄ доповіли про ситуацію на Донбасі та на адмінмежі з Кримом

СММ ОБСЄ констатувала збільшення обстрілів на Донеччині і зменшення на Луганщині у з вечора 10 липня по вечір 11 липня і зменшення обстрілів на Донеччині та збільшення – на Луганщині з вечора 11 по вечір 12 липня.

Про це йдеться у щоденному звіті № 165/2020, опублікованому СММ ОБСЄ в Україні 13 липня.

«У період із вечора 10 до вечора 11 липня СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. У період із вечора 11 до вечора 12 липня Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попередньою добою», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що вогонь зі стрілецької зброї відкрили, за оцінкою, у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії, що пролітав поблизу Станиці Луганської в Луганській області.

Також СММ ОБСЄ продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.

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СММ ОБСЄ продовжувала спостереження за ситуацією, в якій на тлі спалаху COVID-19 опинилося цивільне населення, зокрема на контрольних пунктах в’їзду-виїзду та відповідних блокпостах у Донецькій і Луганській областях.

«Місія констатувала спокійну ситуацію на південному сході Херсонської області. Свободу пересування патрулів СММ і далі обмежували», - уточнюється у повідомленні.