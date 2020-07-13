Окупанти поновили пропуск через КПВВ «Новотроїцьке» - прикордонники

Окупанти поновили пропуск через свій блокпост на дорожньому коридорі Донецьк – Маріуполь поблизу КПВВ «Новотроїцьке», рух через КПВВ «Мар’їнка» й надалі заблокований.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Сьогодні, 13 липня, окупаційна адміністрація Росії поновила пропуск через свій блокпост на дорожньому коридорі Донецьк – Маріуполь. Станом на 12:00 на даному напрямку через КПВВ «Новотроїцьке» в бік тимчасово окупованої території України прикордонники оформили близько 100 осіб та 7 транспортних засобів. З боку ТОТУ на в'їзд до контрольованої території прибуло 38 осіб та 8 автомобілів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на цю ж годину через КПВВ «Станиця Луганська» лінію розмежування пішки перетнуло 710 осіб: на тимчасово окуповану територію – 229, на контрольовану урядом – 481.

Тим часом рух через КПВВ «Мар’їнка» залишається заблокованим бойовиками, інформують у ДПСУ.

У відомстві нагадали, що, відповідно до наказу командувача Об’єднаних сил, пропуск через лінію розмежування в Донецькій та Луганській областях на цей час здійснюється через КПВВ «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська».

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Усі громадяни, які прибувають з тимчасово окупованої території, зобов’язані пройти двотижневу самоізоляцію, встановивши мобільний додаток «Дій вдома» або двотижневу обсервацію в лікувальних закладах, визначених органами місцевої влади. Від обов’язкової самоізоляції (обсервації) звільняються особи, які перетинають лінію розмежування для здачі зовнішнього незалежного оцінювання за наявності документів на підтвердження.

Фото: ДПСУ