Окупанти п’ять разів порушили "тишу", загинули двоє військових

Сьогодні станом на 12.00 російські окупаційні війська здійснили п’ять прицільних обстрілів позиції Об’єднаних сил. Двоє українських захисників, 1978 та 1988 років народження, загинули.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили 5 прицільних обстрілів позицій українських оборонців», - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, після 5.00 ранку ворог вів вогонь з АГС та стрілецької зброї по захисниках Кам’янки.

З 6.50 оборонці Луганського зафіксували розриви 12 ворожих мін калібру 120 мм. Окупанти вели обстріл від н.п. Нижнє Лозове.

Після 8.15 від окупованого села Сміле ворог випустив 10 мін також 120-го калібру по позиціях українських воїнів в районі Кримського.

З 9.45 понад годину йшли бойові дії в районі селища Славне. Окупанти порушили тут режим тиші від села Луганське Мар’їнського району, застосовуючи по позиціях Об’єднаних сил гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Після 10.15 ворог випустив від н.п. Верхньошироківське 9 мін калібру 82 мм по оборонцях Піщевика.

Яу уже повідомив пресцентр штабу ООС, нагадав Гуцуляк, сьогодні загинули двоє українських військовослужбовців. Неподалік Славного внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього захисника, 1988 р.н. Ще одна трагічна подія сталася зранку поблизу Зайцевого - під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил, 1978 р.н., отримав важке поранення, несумісне з життям.