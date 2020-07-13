На Донбасі загинули двоє українських військових

На Донбасі загинули двоє українських військових

Укрінформ
На Донбасі у понеділок, 13 липня, загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Один військовий загинув внаслідок обстрілів з боку окупантів, другий підірвався на вибуховому пристрої.

"Сьогодні, 13 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного. На превеликий жаль, внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника", - йдеться в повідомленні.

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Інша трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве. "Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблих українських героїв та запевнило, що підступні дії окупантів не залишаться безкарними.

Фото: ООС

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