На Донбасі загинули двоє українських військових
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Один військовий загинув внаслідок обстрілів з боку окупантів, другий підірвався на вибуховому пристрої.
"Сьогодні, 13 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного. На превеликий жаль, внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника", - йдеться в повідомленні.
Інша трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве. "Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.
Командування Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблих українських героїв та запевнило, що підступні дії окупантів не залишаться безкарними.
Фото: ООС