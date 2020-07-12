Окупанти обстріляли позиції ООС з мінометів 120-го калібру - двоє бійців поранені

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

“Сьогодні, 12 липня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил неподалік Опитного, на Донеччині.

Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкове поранення. Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу”, - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС додають, що українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати окупантів уточнюються.