Окупанти обстріляли з міномета і ПТРК підступи до Новотошківського

Російські окупаційні війська у четвер здійснили один обстріл позицій Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"9 липня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню та обстріляли наших захисників з міномета 82-го калібру і протитанкового ракетного комплексу поблизу Новотошківського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

За інформацією пресцентру, військовослужбовці Об’єднаних сил також продовжують надавати допомогу у ліквідації пожежі та її наслідків на Луганщині. Задіяна необхідна кількість особового складу та близько 60 одиниць техніки.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Фото: МОУ