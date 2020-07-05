Рятувальники за тиждень відновили понад 40 будинків на Донбасі

Впродовж тижня рятувальники на Донбасі відновили 41 будинок, обстежили 31 га території та знешкодили 614 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Цього тижня силами ДСНС вдалося відновити 41 будинок з тих, що постраждали під час ворожих обстрілів. Більшість жителів не мають можливості відновити своє помешкання, адже здебільшого це – пенсіонери, самотні люди та багатодітні родини. Тож спільними зусиллями місцевої влади та ДСНС за кілька років вдалося відновили 1229 будинків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, впродовж тижня піротехнічні розрахунки обстежили 31 га території Донбасу, вилучили та знешкодили 614 вибухонебезпечних предметів. Усього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 7855 га таких територій та 23,07 га акваторії, вилучили та знешкодили 42 857 вибухо-небезпечних предметів.

"Ще один із аспектів роботи рятувальників – контрольні пункти в’їзду/виїзду, а саме надання допомоги населенню, яке перебуває на КПВВ. Цього тижня допомоги потребувало 72 особи",- відмітили у штабі.

Крім того, впродовж тижня на території Донецької та Луганської областей сталася 91 пожежа, під час яких було врятовано 5 осіб.

Фото: ООС