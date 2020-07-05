Окупанти на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів

Російські окупаційні війська продовжують застосовувати міномети на Сході України, ігноруючи Мінські угоди.

Про це під час брифінгу у неділю повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Від початку поточної доби 5 липня, за наявною станом на 12.00 інформацією, збройні формування РФ продовжують застосування мінометів на лінії бойового зіткнення, свідомо ігноруючи Мінські угоди", - зазначив він.

За словами речника, після 4.25 ранку від окупованого села Набережне окупанти випустили по оборонцях Павлополя 15 мін калібру 82 мм, а також вели обстріл з великокаліберних кулеметів.

Крім того, від Олександрівки зранку російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю по захисниках Мар’їнки, поінформував Гуцуляк.

Він зауважив, що після 6 години від Золотого-5 збройні формування РФ випустили по позиціях оборонців хутора Вільного 17 мін 120-го калібру, супроводжуючи мінометний обстріл вогнем з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Наші воїни, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби, вели оборонні дії. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає", - зазначив Гуцуляк.

Речник додав, що втрати окупантів уточнюються.

Фото: mil.gov.ua