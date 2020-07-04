СБУ блокувала масштабний збут контрафактних цигарок у районі проведення ООС

Служба безпеки України блокувала масштабний збут контрафактних цигарок у районі проведення операції Об`єднаних сил, оборот якого, за попередніми даними, сягав 10 млн грн в місяць.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“У межах протидії тінізації економіки співробітники Служби безпеки України викрили масштабний збут контрафактних підакцизних тютюнових виробів у районі проведення операції Об`єднаних сил”, - йдеться у повідомленні.

За даними досудового слідства, протиправну схему організували троє місцевих приватних підприємців.

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Гуртові партії цигарок вони закуповували у підпільних виробників з інших областей. Збували товар під виглядом відомих світових брендів через мережу роздрібної торгівлі та у власних магазинах у Старобільському і Станично-Луганському районах Луганщини. За попередніми даними, щомісяця зловмисники продавали підробки більше ніж на 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 11 санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів справи та на складах із нелегальним товаром. Під час слідчих дій вилучено понад 9,6 тисячі блоків контрафактних тютюнових виробів з підробленими акцизними марками на 4,8 мільйона гривень, транспорт, фінансово-господарську документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку та інші матеріали, які доводять протиправну діяльність. Загальна сума вилученого становить більш ніж 5,2 мільйона гривень.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри, накладення арешту на вилучений товар і матеріальні цінності. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності підпільних виробників контрафакту, залучених до схем.