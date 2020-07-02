Україна показала в ОБСЄ, як окупанти обстріляли камеру СММ під Широкиним

Російські окупаційні сили обстріляли 22 червня з протитанкового ракетного комплексу "Корнет" камеру СММ ОБСЄ біля Широкиного, а днем раніше влучили такою ж ракетою у розташовану неподалік базу відпочинку "Сокіл" у Бердянському.

Відповідну карту-схему обстрілів українська делегація в ОБСЄ продемонструвала під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На засіданні Форуму зі співробітництва у галузі безпеки ми поінформували присутні іноземні делегації про деталі розслідування обстрілу камери СММ біля Широкиного з боку російських окупаційних сил з використанням протитанкового ракетного комплексу. Окрім іншого, українська делегація продемонструвала карту-схему та фотографії з місця інциденту – як обстрілу камери СММ, так і днем раніше схожого обстрілу бази відпочинку неподалік", - повідомив у коментарі кореспонденту агентства заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Так, українська делегація повідомила, що за день до знищення камери СММ, 21 червня 2020 року у період часу з 08.30 до 09.00 російські окупаційні сили орієнтовно з напрямку Саханки здійснили обстріл у напрямку Бердянського з використанням протитанкового ракетного комплексу "Корнет" калібру 152-мм. Того ж дня група спостереження СЦКК підтвердила факт обстрілу селища Бердянське та зафіксувала результати обстрілу. Один кратер від вибуху, скоріш за все, 152-мм ракети з протитанкового ракетного комплексу "Корнет" був знайдений на території бази відпочинку "Сокіл", яка розташована на території с. Бердянське.

Днем пізніше, 22 червня 2020 р., у період часу з 08.10 по 08.15 російські окупаційні сили знову здійснили обстріл з напрямку н.п. Безім'янне в напрямку Широкиного з використанням протитанкового ракетного комплексу.

"Слідча група СЦКК підтвердила той факт, що н.п. Широкине було обстріляно з протитанкового ракетного комплексу, провівши фотофіксацію результатів обстрілу. Було підтверджено той факт, що 152-мм ракета з ПТРК "Корнет" влучила у верхню частину щогли стаціонарної камери спостереження СММ ОБСЄ, внаслідок чого було пошкоджену камеру та саму щоглу", - повідомив Лоссовський.

Він нагадав, що 22 червня о 08:10 СММ ОБСЄ втратила відеосигнал зі своєї камери денного спостереження, встановленої за 1 км на південний захід від підконтрольного урядові України н. п. Широкине. О 08:15 офіцер Збройних сил України при Спільному центрі контролю та координації (СЦКК) повідомив Місії по те, що камера СММ була пошкоджена внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил.