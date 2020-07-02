Окупанти гатять із заборонених мінометів, поранений боєць ЗСУ

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Окупанти застосували при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Вранці у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Оріхового агресор задіяв проти українських оборонців автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На цьому напрямку, але вже біля Травневого, окупанти активізувалися по обіді, використавши при цьому гранатомети різних систем та кулемети.

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Неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог двічі застосовував проти українських воїнів заборонені Мінськими домовленостями 120-ти мм міномети та автоматичні станкові гранатомети. Теж із мінометів, але вже 82-го калібру, противник обстріляв і захисників Авдіївки, крім них окупанти використали ще й ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів. Стан здоров’я воїна задовільний.

Для придушення вогневих засобів загарбників українські захисники оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Українська відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність.

За підтвердженими даними розвідки, 1 липня українські оборонці знищили двох та поранили трьох загарбників. Окрім того, противник втратив ще чотирьох найманців та один вантажний автомобіль у результаті підриву на вибухівці.

Від початку поточної доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню.

Факти ворожої збройної активності зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Агресор на світанку неодноразово застосував міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети на підступах до населеного пункту Луганське.

Аби припинити збройну активність окупантів українські підрозділи, що обороняються, миттєво відреагували у відповідь після чого ворожі обстріли припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.