Місію ОБСЄ знову не пускають на окупований Донбас — у бойовиків "карантин"

Російські окупанти продовжують перешкоджати діяльності Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на сході України. У вівторок бойовики вкотре не пропустили представників місії на тимчасово окуповану територію.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

“Сьогодні вкотре через КПВВ “Гнутове” попрямувала місія ОБСЄ, але знову незаконні збройні формування не пропустили її на тимчасово окуповану територію. Як зазначають представники місії, бойовики аргументували це проведенням карантинних заходів”, - зазначила представник штабу ООС у відеоповідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, маючи головний офіс у Києві, працює на Донбасі за допомогою мережі патрульних центрів та передових патрульних баз, розташованих по обидва боки лінії зіткнення. При цьому в Донецьку (ОРДО) та Луганську (ОРЛО) перебувають окремі офіси моніторингових команд.

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Прикриваючись боротьбою з пандемією коронавірусу, окупаційні війська обмежили свободу пересування СММ через лінію зіткнення.

Фото: ОБСЄ