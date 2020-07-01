Окупанти двічі прицільно обстріляли сили ООС на Донбасі

Російські окупаційні війська станом на 12.00 середи, 1 липня, двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Оріхового та Пісків. Втрат серед українських захисників наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Від початку поточної доби, 1 липня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська продовжують збройну агресію на лінії бойового зіткнення та здійснили два прицільні обстріли. За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв-захисників немає", - повідомив речник.

Гуцуляк уточнив, що о 7.05 ранку від Золотого-5 окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьке озброєння по оборонцях Оріхового. Після 8.40 українські захисники Пісків зафіксували розриви 4-х ворожих мін 120-го калібру. Також противник вів вогонь з АГС.

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Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби, жорстко придушували ворожу збройну активність. Втрати окупантів уточнюються, повідомив Гуцуляк.

Як повідомлялось, за підтвердженими даними Головного управління розвідки Міноборони, втрати російсько-окупаційних військ за червень склали 42 особи загиблими, 58 осіб пораненими. Також окупанти втратили 5 одиниць техніки – ЗІЛ, КАМАЗ, 2 міномети і один танк.

Фото: mil.gov.ua