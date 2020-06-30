Під Новозванівкою поранені двоє бійців ООС

Російські загарбники обстріляли Новозванівку з мінометів, РПГ та стрілецької зброї, поранені двоє військових ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

“Сьогодні на Луганському напрямку біля Новозванівки, в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення”, - йдеться у повідомленні.

Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.

Як зазначили в штабі ОС, дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Фото: Міноборони